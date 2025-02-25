

Верховная рада: Зеленский останется президентом до новых выборов

25.02.2025 19:18





Верховная рада Украины со второго раза приняла постановление, в котором утвердила полномочия президента страны Владимира Зеленского до новых выборов. Они могут состояться только после отмены военного положения. 268 депутатов проголосовали за постановление о поддержке демократии в Украине. Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко.



Согласно постановлению, ответственность за то, что в Украине невозможно провести выборы, лежит на президенте России Владимире Путине. Депутаты решили, что выборы украинского президента пройдут только тогда, когда будет обеспечен «всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир».



Верховная рада также указала в документе, что мандат Зеленского не подвергается сомнению, потому что он был выбран в ходе прозрачного и свободного голосования. Он будет исполнять свои полномочия до вступления в должность нового президента.



Накануне Верховная рада не смогла принять постановление. Тогда за документ проголосовали 218 депутатов при необходимых 226 голосах.



Постановление не является документом прямого действия, а служит в качестве демонстрации того, что парламент не ставит под сомнения полномочия главы государства.



Президентские выборы в Украине должны были состояться весной прошлого года, но были отложены из-за войны. По закону Украины «О правовом режиме военного положения» в случае военного положения выборы не проводятся, полномочия действующей власти продлеваются до его отмены. После этого российский президент Владимир Путин неоднократно называл Зеленского нелегитимным, поскольку срок его полномочий истёк, и заявлял, что тот не имеет права подписывать никакие соглашения с Россией, однако признавал правомочность Верховной Рады.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», которого поддерживает только 4% граждан страны. Он также говорил, что в присутствии украинского президента на переговорах о мире в Украине нет необходимости. Зеленский говорил, что Трамп живёт в «пространстве дезинформации».





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