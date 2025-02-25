

Бокерия: Мы имеем правительство, которое своими шагами помогает врагу

25.02.2025 19:54





Сегодня перед нами вызов, мы имеем внешнего врага, внутри же мы имеем правительство, которое своими шагами помогает этому врагу, - указанное заявление сделал лидер «Федералистов» Гига Бокерия, который у парка Ваке присоединился к маршу имени Маро Макашвили.



По его словам, власти предпринимают такие шаги, которые в свое время обусловили захват грузинского государства.



«Сегодня день, который граждане Грузии будут всегда и обязательно помнить, помнить трагедию, произошедшую в 1921 году, когда по разным факторам наша первая республика, свободное государство пало жертвой русской, советской, сталинистско-ленинской агрессии.



Память людей - юнкеров, всех, кто сложили головы за свободу Грузии, наше будущее и, несмотря на поражение, создали предусловие для того, чтобы через несколько десятилетий, после советского ада, нам был предоставлен шанс на создание свободного государства, - это обязывает нас к тому, чтобы мы больше никогда не допускали подобное. Сегодня перед нами вызов, мы имеем внешнего врага, внутри же мы имеем правительство, которое своими шагами помогает этому врагу, предпринимает такие шаги, которые в свое время обусловили захват грузинского государства, то есть изоляцию от свободного мира. Если тогда мы оказались изолированными по обстоятельствам, сегодня наше же правительство способствует созданию такого предусловия, которое ставит под угрозу наше государство, поэтому сегодняшнее шествие важно вдвойне», - заявил Бокерия.





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