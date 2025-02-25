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Кобахидзе проводит заседание координационного штаба в регионе Гурия
25.02.2025 21:16
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с членами кабинета министров прибыл в регион Гурия. Указанную информацию распространяет Администрация правительства.
Как говорится в заявлении администрации, в эти минуты глава правительства в Озургети, в здании администрации уполномоченного в регионе Гурия проводит встречу с членами координационного штаба.
«Глава правительства ознакомился с проблемами, вызванными снегопадом, а также мероприятиями, осуществляемыми разными ведомствами с целью оказания помощи населению.
Для оказания помощи населению мобилизованы максимальные человеческие ресурсы, а также тяжелая техника. Проводятся интенсивные работы по очистке дорог. Указом премьер-министра для устранения проблем, вызванных снегопадом, в максимально короткие сроки к процессу подключились силы обороны”, - говорится в заявлении Администрации правительства.
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