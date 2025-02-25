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Ника Мелия: Общество само становится кузнецом судьбы своего государства, победить грузинский народ невозможно
25.02.2025 21:21
Данный процесс, является единственным процессом, который устанавливает повестку дня в стране, сейчас мы все принимаем участие в историческом процессе, - указанное заявление в ходе марша протеста сделал один из лидеров »Коалиции за перемены” Ника Мелия.
По его словам, это не просто борьба и противостояние между сторонами, это государственный процесс, в который вовлечены люди, пытающиеся вернуть назад государство.
»Это не просто борьба, это не просто противостояние между сторонами, это государственный процесс, в который вовлечены люди, пытающиеся вернуть назад государство, и, со своей стороны, вернуть государство на рельсы верного развития. Олигархия и автократический режим никогда не будут заботиться ни о стране, ни о интересах государства, ни о грузинском народе.
В этом процессе самое важное знать, что это процесс марафона, где большую цену имеют энергичность, выносливость, мотивация, вера, самоуверенность, и лично я, как отдельно взятый гражданин очень рад, что в течение этих 4 месяцев общество становится все более и более энергичнее и все более и более убеждается в том, что оно само становится кузнецом судьбы своего государства, и, когда эта данность становится четкой, победить грузинский народ невозможно.
Ни одному из поколений еще не приходилось стоять перед таким историческим вызовом, и сейчас мы осознали, что борьба каждого человека - это то, что нужно стране.
Это единственный процесс, который устанавливает повестку дня в стране. Никто и ничто не устанавливает повестку, кроме этого народа, как во внутреннем политическом процессе, так и в вопросах внешней политики. Сейчас мы все принимаем участие в историческом процессе”, - заявил Мелия.
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