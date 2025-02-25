

На площади Героев в Тбилиси объединилось несколько маршей

25.02.2025 22:44





На площади Героев в Тбилиси объединилось несколько маршей протеста, выдвинувшихся с разных точек столицы. Автомобильное движение по улицам Костава и Варазисхеви перекрыто.



Участники маршей объединились одновременно на фоне гимнов Грузии и Евросоюза.



В связи со 104-ой годовщиной со дня советской оккупации они почтут память героев у мемориала погибших за независимость Грузии, после чего шествием переместятся к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели, где акция продолжиться под лозунгом - »Нет русской оккупации".



На акции запланировано выступление 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили.





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