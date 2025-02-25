

Кобахидзе: Очень большая часть сел отрезана от внешнего мира

25.02.2025 22:50





План есть, ситуация сложная, вызовов очень много, однако все будет сделано для того, чтобы все проблемы были максимально решены, - указанное заявление по завершению заседания координационного штаба в регионе Гурия сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьере, очень большая часть сел отрезана от внешнего мира, для чего к работам подключена спецтехника.



»Сегодня мы рассмотрели положение, сложившееся в регионе. Положение довольно сложное. Вчерашний снегопад еще больше усугубил ситуацию, соответственно, сегодня уже стало необходимым подключение сил обороны, решение о чем было принято. Полностью будут скоординированы, мобилизованы все ведомства на борьбу со стихией.



Скажу еще раз, положение сложное. Большая часть сел отрезана от внешнего мира, не удается установить коммуникацию со значительной их частью, с этой точки зрения очень много работы, для этого мобилизована техника, чтобы восстановить связь с конкретными селами, и с этого момента для решения этого вопроса возобновится активная работа, также нам потребуется мобилизовать запасы, как по части медикаментов, так и по части продовольствия и дров – для отопления, в связи с этим мы также будем работать по конкретному плану.



В целом, план есть, ситуация сложная, вызовов очень много, однако все будет сделано для того, чтобы все проблемы были максимально решены”, - заявил Кобахидзе.





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