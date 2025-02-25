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Кобахидзе - Для борьбы с последствиями стихии мобилизовано достаточно большое количество техники и служб
25.02.2025 22:54
«Техника полностью мобилизована для борьбы с последствиями стихии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Гурийском регионе после заседания координационного штаба.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, к работам привлечены министерство инфраструктуры, Спасательная служба и военная техника.
«Было мобилизовано довольно большое количество оборудования различных размеров, поэтому все имеющиеся ресурсы были полностью мобилизованы. В ликвидации последствий задействованы министерство инфраструктуры, Спасательная служба и военная техника. Техника полностью мобилизована для борьбы с последствиями катастрофы», — заявил премьер-министр.
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