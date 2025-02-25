

Кобахидзе - Для борьбы с последствиями стихии мобилизовано достаточно большое количество техники и служб

25.02.2025 22:54





«Техника полностью мобилизована для борьбы с последствиями стихии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Гурийском регионе после заседания координационного штаба.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, к работам привлечены министерство инфраструктуры, Спасательная служба и военная техника.



«Было мобилизовано довольно большое количество оборудования различных размеров, поэтому все имеющиеся ресурсы были полностью мобилизованы. В ликвидации последствий задействованы министерство инфраструктуры, Спасательная служба и военная техника. Техника полностью мобилизована для борьбы с последствиями катастрофы», — заявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





