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В грузинском законодательстве появится новый статус — «лицо, приравненное к государственному служащему»


25.02.2025   23:23


В грузинском законодательстве о государственной службы появится новый статус — «лицо, приравненное к государственному служащему».

Партии «Грузинская мечта» и «Власть народа» внесли в парламент законопроект, согласно которому руководителем или заместителем руководителя юридического лица публичного права будут лица, приравненные к государственным служащим (за исключением общеобразовательных учреждений, высших учебных заведений и профессиональных учебных заведений, а также юридических лиц публичного права, осуществляющих научную, исследовательскую, спортивную или религиозную деятельность).

К данному субъекту будут применяться нормы, предусмотренные Законом о государственной службе.

В рамках этой же инициативы предусмотрено, что в случае сокращения численности или штата работников в связи с реорганизацией государственного учреждения увольняемому государственному служащему будет выплачиваться компенсация в размере месячного оклада.


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