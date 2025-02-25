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В грузинском законодательстве появится новый статус — «лицо, приравненное к государственному служащему»
25.02.2025 23:23
В грузинском законодательстве о государственной службы появится новый статус — «лицо, приравненное к государственному служащему».
Партии «Грузинская мечта» и «Власть народа» внесли в парламент законопроект, согласно которому руководителем или заместителем руководителя юридического лица публичного права будут лица, приравненные к государственным служащим (за исключением общеобразовательных учреждений, высших учебных заведений и профессиональных учебных заведений, а также юридических лиц публичного права, осуществляющих научную, исследовательскую, спортивную или религиозную деятельность).
К данному субъекту будут применяться нормы, предусмотренные Законом о государственной службе.
В рамках этой же инициативы предусмотрено, что в случае сокращения численности или штата работников в связи с реорганизацией государственного учреждения увольняемому государственному служащему будет выплачиваться компенсация в размере месячного оклада.
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