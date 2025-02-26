

На участке Рикоти сошла лавина, повреждены 4 автомашины, никто не пострадал

26.02.2025 09:48





На 141-м км участка Рикоти сошла лавина, в результате чего были повреждены 4 автомашины, никто не пострадал. Информацию распространяет Департамент автомобильных дорог.



По данным ведомства, из-за схода лавины на 141-м км участка Рикоти движение временно затруднено.



«В связи со сходом лавины движение на данном участке затруднено. На место мобилизована спецтехника, ведутся работы по расчистке дороги. После завершения работ движение будет полностью восстановлено», — говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





