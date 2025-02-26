

Украина согласовала с США сделку по природным ресурсам

26.02.2025 09:50





Украина и США достигли соглашения по вопросу природных ресурсов, сообщает Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников. По информации издания, Вашингтон отказался от наиболее жестких условий, которые изначально предлагались в рамках сделки. В частности, США больше не требуют права на потенциальный доход в размере 500 миллиардов долларов от эксплуатации украинских ископаемых.



Источник FT отмечает, что Киеву удалось добиться более выгодных условий, а также представить соглашение как возможность укрепить и расширить партнерство с США. Это, в свою очередь, должно способствовать восстановлению украинской экономики после трех лет войны.



Согласно окончательному тексту соглашения от 24 февраля, оказавшемуся в распоряжении Financial Times, стороны договорились о создании специального фонда. В него Украина будет направлять 50% будущих доходов от добычи полезных ископаемых, нефти и газа. Средства фонда будут инвестироваться в проекты внутри страны, однако его деятельность не распространится на уже существующие государственные ресурсы. Таким образом, он не затронет работу крупнейших украинских производителей нефти и газа — «Нафтогаза» и «Укрнафты».



Несмотря на достигнутые договоренности, соглашение не содержит положений о гарантиях безопасности со стороны США, на которых ранее настаивал Киев. Кроме того, такие вопросы, как доля США в фонде и механизмы совместного владения активами, пока остаются нерешенными и требуют дополнительных переговоров.



В финальном тексте соглашения говорится, что США намерены поддерживать экономическое развитие Украины в долгосрочной перспективе. При этом в Киеве подчеркивают, что достигнутая договоренность носит «рамочный характер», а фактическое перераспределение доходов начнется только после создания фонда.



По данным источников FT, сделку уже одобрили украинские министры юстиции, экономики и иностранных дел. Теперь соглашение должно пройти процедуру утверждения в Верховной Раде. В ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон для подписания документа вместе с президентом США Дональдом Трампом. «Это будет возможностью для президента (Зеленского. — ТМТ) обсудить общую картину, после чего мы сможем определить дальнейшие шаги», — цитирует издание одного из украинских чиновников.



Владимир Зеленский включил инициативу по природным ресурсам в свой «план победы», представленный в сентябре 2024 года. Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что рассчитывает на доступ к украинским природным богатствам в обмен на оказанную США помощь. В ходе переговоров Вашингтон предлагал Киеву различные варианты соглашения. Один из предложенных вариантов предусматривал, что США получат полный контроль над фондом, созданным в рамках сделки. Однако Украина сочла это требование неприемлемым, и оно было исключено из окончательной версии договора.





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