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На рикотской трассе восстановлено автомобильное движение
26.02.2025 09:54
На 141-м км участка Рикоти завершены работы по расчистке дороги, движение транспорта полностью восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
«В результате схода лавины никто не пострадал. В связи с интенсивным снегопадом спецтехника продолжает работы по очистке дорог на всем участке Рикотской автомобильной дороги в непрерывном режиме», — говорится в заявлении.
Ранее Департамент автомобильных дорог сообщил, что в результате схода лавины повреждены 4 автомобиля.
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