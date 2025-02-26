

На рикотской трассе восстановлено автомобильное движение

26.02.2025 09:54





На 141-м км участка Рикоти завершены работы по расчистке дороги, движение транспорта полностью восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.



«В результате схода лавины никто не пострадал. В связи с интенсивным снегопадом спецтехника продолжает работы по очистке дорог на всем участке Рикотской автомобильной дороги в непрерывном режиме», — говорится в заявлении.



Ранее Департамент автомобильных дорог сообщил, что в результате схода лавины повреждены 4 автомобиля.





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