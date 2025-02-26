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Грузия занимает 100-е место в рейтинге Глобального индекса миролюбия
26.02.2025 10:43
Грузия занимает 100-е место в рейтинге Глобального индекса миролюбия, в который входят 163 страны. Самой безопасной из соседних стран является Армения, которая занимает 77-е место в рейтинге, Азербайджан находится на 106-м месте, а Турция — на 139-м месте. Россия входит в десятку самых опасных стран, занимая 156-е место в общем рейтинге. Об этом свидетельствует рейтинг Глобального индекса миролюбия (GPI) 2024 года.
Глобальный индекс миролюбия (GPI), разработанный Институтом экономики и мира (IEP), является ведущим мировым показателем мира во всем мире.
Глобальный индекс охватывает 99,7% населения мира, рассчитывается путем анализа 23 качественных/количественных показателей и измеряет три области:
- Уровень общественной безопасности
- Масштаб продолжающегося внутреннего и международного конфликта
- Степень милитаризации
Глобальный индекс миролюбия 2024 года показывает, что мир по-прежнему сталкивается с угрозой крупномасштабной войны. По данным Индекса, в настоящее время в мире происходит 56 конфликтов, что является очень высоким показателем.
Растущее число мелких конфликтов увеличивает вероятность возникновения более крупных конфликтов в будущем.
Однако есть еще страны, где можно жить в мире. В сводном рейтинге Глобального индекса миролюбия за 2024 год Исландия, Ирландия, Австрия, Новая Зеландия и Сингапур вошли в пятерку самых миролюбивых стран года.
Десять самых миролюбивых стран:
1. Исландия
2. Ирландия
3. Австрия
4. Новая Зеландия
5. Сингапур
6. Швейцария
7. Португалия
8. Дания
9. Словения
10. Малайзия
Помимо первой десятки, в рейтинге к миролюбивым странам также отнесены европейские страны, Япония, Кувейт, Норвегия, Катар, Черногория, Мадагаскар, Южная Корея и другие. Им присвоены светло-зеленые отметки, которые указывают на более или менее миролюбивый характер.
Десятка самых опасных стран выглядит так:
Йемен
Судан
Южный Судан
Афганистан
Украина
Демократическая Республика Конго
Сирия
Россия
Израиль
Мали
Вооруженные конфликты между сторонами продолжаются в этих странах уже много лет. Кроме того, права человека не защищены.
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