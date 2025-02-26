

Грузия занимает 100-е место в рейтинге Глобального индекса миролюбия

26.02.2025 10:43





Грузия занимает 100-е место в рейтинге Глобального индекса миролюбия, в который входят 163 страны. Самой безопасной из соседних стран является Армения, которая занимает 77-е место в рейтинге, Азербайджан находится на 106-м месте, а Турция — на 139-м месте. Россия входит в десятку самых опасных стран, занимая 156-е место в общем рейтинге. Об этом свидетельствует рейтинг Глобального индекса миролюбия (GPI) 2024 года.



Глобальный индекс миролюбия (GPI), разработанный Институтом экономики и мира (IEP), является ведущим мировым показателем мира во всем мире.



Глобальный индекс охватывает 99,7% населения мира, рассчитывается путем анализа 23 качественных/количественных показателей и измеряет три области:



- Уровень общественной безопасности

- Масштаб продолжающегося внутреннего и международного конфликта

- Степень милитаризации



Глобальный индекс миролюбия 2024 года показывает, что мир по-прежнему сталкивается с угрозой крупномасштабной войны. По данным Индекса, в настоящее время в мире происходит 56 конфликтов, что является очень высоким показателем.



Растущее число мелких конфликтов увеличивает вероятность возникновения более крупных конфликтов в будущем.



Однако есть еще страны, где можно жить в мире. В сводном рейтинге Глобального индекса миролюбия за 2024 год Исландия, Ирландия, Австрия, Новая Зеландия и Сингапур вошли в пятерку самых миролюбивых стран года.



Десять самых миролюбивых стран:



1. Исландия

2. Ирландия

3. Австрия

4. Новая Зеландия

5. Сингапур

6. Швейцария

7. Португалия

8. Дания

9. Словения

10. Малайзия



Помимо первой десятки, в рейтинге к миролюбивым странам также отнесены европейские страны, Япония, Кувейт, Норвегия, Катар, Черногория, Мадагаскар, Южная Корея и другие. Им присвоены светло-зеленые отметки, которые указывают на более или менее миролюбивый характер.



Десятка самых опасных стран выглядит так:



Йемен

Судан

Южный Судан

Афганистан

Украина

Демократическая Республика Конго

Сирия

Россия

Израиль

Мали



Вооруженные конфликты между сторонами продолжаются в этих странах уже много лет. Кроме того, права человека не защищены.





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