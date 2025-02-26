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Трамп хочет продавать «золотые карты» иностранцам, желающим жить в США
26.02.2025 10:45
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет начать продажу «золотых карт» иностранцам, желающим жить и создавать рабочие места в США.
По словам президента США, цена «золотой карты» составит пять миллионов долларов.
Как пояснил Дональд Трамп, это решение может вступить в силу примерно через две недели.
«Мы планируем продавать «золотую карту». У вас есть «зеленая карта», а это «золотая карта». Мы собираемся установить цену на эту карту — около пяти миллионов долларов, — и она даст вам привилегии «грин-карты», а также откроет путь к получению гражданства. С этой картой в нашу страну смогут въехать богатые люди. Они будут богатыми и успешными, они будут тратить много денег и платить много налогов, они будут нанимать много людей», — сказал Трамп.
На вопрос, смогут ли российские олигархи получить «золотую карту», Дональд Трамп ответил: «Да».
«Я знаю некоторых российских олигархов, которые очень хорошие люди. Это возможно», — добавил президент США.
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