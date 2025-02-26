

Министерство инфраструктуры Грузии призывает воздержаться от поездок без крайней необходимости

26.02.2025 12:05





Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии распространяет информацию о текущей ситуации на международных и внутренних дорогах Грузии.



«В связи с несколькими днями сильных снегопадов по всей стране для расчистки международных автомагистралей и межгосударственных дорог была мобилизована специальная техника. Ведется интенсивная расчистка дорог и посыпание их технической солью.



В связи с опасностью схода лавин, обильными снегопадами и сложными метеорологическими условиями на отдельных участках автодорог введен особый режим движения», — говорится в заявлении.



В настоящее время в связи с обильным снегопадом и низкими температурами воздуха ограничено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами на следующих участках автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе:



Транспортный узел Агаиани — транспортный узел Зестафони, автодорога Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, автодорога Самтредия-Ланчхути-Григолети, участок автодороги Сенаки-Поти-Сарпи, автодорога Хашури-Ахалцихе-Вале, автодорога Сачхере-Узунта-Шкмери-Зудали, участок автодороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.



В связи с обильным снегопадом разрешено движение только внедорожных транспортных средств на участке автодороги Кутаиси Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили, на участке автодороги Батуми-Ахалцихе, на автодорогах Дзирула-Харагаули-Молити-Пона-Чумателети и Зестафони-Кицхи-Харагаули, где движение легковых автомобилей разрешено только при наличии цепей противоскольжения.



В связи с обильным снегопадом, гололедом, лавиноопасностью и сложными метеорологическими условиями временно ограничено движение всех видов автотранспорта: на участке Гудаури-Коби, автодороги Мцхета – Степанцминда-Ларс, на участке автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, на участке автодороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, на участке автодороги Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети, на участке автодороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили и на участке автодороги Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили:



«Департамент автомобильных дорог продолжает на постоянной основе проводить работы по очистке дорог международного и внутреннего значения. Учитывая, что по всей стране продолжаются сильные снегопады, пожалуйста, воздержитесь от поездок без крайней необходимости. Кроме того, пожалуйста, передвигайтесь на исправном транспортном средстве, с шинами, соответствующими сезону, и соблюдайте правила дорожного движения», — говорится в заявлении.





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