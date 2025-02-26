

«Грузинская мечта» снижает порог для голосования по избранию членов ЦИК

26.02.2025 13:22





Правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) внесла на рассмотрение Парламента поправки в Регламент, отменяющие требование о наличии трех пятых голосов для избрания кандидатов, представленных Парламентом, на вакантные должности в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Закон, вероятно, укрепит позиции правящей партии в ЦИК после его утверждения.



Согласно пояснительной записке, поправка основана на конституционном принципе, согласно которому Парламент, как высший законодательный орган, принимает решения по важным вопросам — включая поправки к Регламенту Парламента и выборы спикера — большинством голосов от общего числа его членов. В записке утверждается, что этот принцип должен логически распространяться и на процедуру выборов членов ЦИК.



Предлагаемое законодательство также отменяет юридическое обязательство неправительственных организаций (НПО) участвовать в процессе консультаций. Это изменение коснется таких ключевых решений, как выборы членов Прокурорского совета, отбор кандидатов в Дисциплинарную коллегию судей судов общей юрисдикции и назначение членов ЦИК.



Этот шаг следует за предыдущими поправками к Избирательному кодексу, принятыми 19 марта 2024 года, когда Парламент преодолел вето президента Саломе Зурабишвили. Согласно пересмотренному закону, спикер парламента, а не президент, теперь имеет право назначать и объявлять конкурс на выборы председателя ЦИК и беспартийных (профессиональных) членов комиссии.



Действующая система требует большинства в три пятых (90 голосов) в первом туре голосования для избрания должностных лиц ЦИК. Если этот порог не достигнут, Парламент может попытаться провести повторное голосование простым большинством (76 голосов). Если обе попытки окажутся неудачными, полномочия по назначению председателя и членов ЦИК возвращаются к президенту.



Приняв эту новую поправку, ГМ стремится обойти отказ оппозиции от членства в Парламенте после спорных выборов. В результате в Парламенте остались только ГМ и ее сателлиты.





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