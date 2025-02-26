

«Мечта» вводит уголовное наказание за неисполнение закона об иноагентах

26.02.2025 14:50





За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законом «Акт о регистрации иностранных агентов», будет установлена ​​уголовная ответственность.



Законопроект, инициированный в парламенте «Грузинской мечтой» и, по существующей информации, являющийся дословным переводом действующего в США закона FARA, сопровождается изменениями в Уголовном кодексе.



В уголовное законодательство вносится новая статья, согласно которой нарушение «Акта о регистрации иностранных агентов» будет караться штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет.



Следует отметить, что принятый весной прошлого года закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает наложение административных штрафов за невыполнение установленных в нем требований.





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