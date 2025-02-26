

Оппозиция обвинила правительство в в некомпетентности при реагировании во время стихийных бедствий

26.02.2025 15:28





Оппозиционная коалиция "Сильная Грузия" обвинила правительство "Грузинской мечты" в некомпетентности при реагировании во время стихийных бедствий.



"Если людям не могут быстро помочь во время сильного снегопада - это провал государственной политики", - заявил представитель коалиции Григол Гегелия в интервью телеканала PalitraNews.



По его словам, на этот раз правительству "Грузинской мечты" понадобилось четверо суток, чтобы принять решение о подключении армии к спасательной операции в Западной Грузии.



"И каждый раз одно и то же. То нет вертолета, а когда есть - не может лететь, то трактор не может проехать, то нет системы раннего оповещения, то связи нет, то спасатели не могут добраться до места", - заявил Гегелия, напомнив тбилисское наводнение и трагедию в Шови.



Также он назвал циничным заявление исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе, который заявил, что оппозиция политизирует тему стихийных бедствий, обвиняя правительство в смерти 106-летней женщины в одном из заваленных снегом сел.



"Этот человек вышел и сказал, что она была 106-летней женщиной и потому умерла. Какая разница, сколько ей было лет? Может быть, она могла бы прожить до 115 лет. Если кому-то 106 лет, по мнению Мдинарадзе, дальше не жить?", - сказал Гегелия.





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