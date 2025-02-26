

TI Грузия: Новое ограничительное законодательство направлено на уничтожение критически настроенных телеканалов

26.02.2025 15:55





«Международная прозрачность – Грузия» (TI Грузия) резко раскритиковала две недавно предложенные поправки в законодательство о вещании, инициированные правящей партией «Грузинская мечта». Организация заявила, что эти поправки направлены на уничтожение критически настроенных СМИ и что они «явно противоречат международным стандартам, применимым к свободе выражения», а также международному праву в области прав человека и Конституции.



Спорные поправки были представлены 24 февраля партией «Грузинская мечта». Первая поправка направлена на запрет иностранного финансирования аудиовизуальных вещателей, в то время как вторая лишит медиаорганизации саморегулирования, предоставив Комиссии по коммуникациям широкие полномочия по контролю за контентом вещания. В случае принятия эти поправки предоставят Комиссии по коммуникациям полномочия рассматривать вопросы, ранее регулировавшиеся саморегулированием, и налагать штрафы на теле- и радиостанции.



В заявлении, опубликованном 25 февраля, TI-Грузия предупредила, что главная цель поправок — «ослабить или полностью устранить независимые вещательные СМИ путем ограничения источников их финансовых доходов». В заявлении подчеркивается, что цель состоит в том, чтобы отрезать критические вещательные СМИ от международного донорского финансирования в ситуации, когда из-за объективно ограниченного рынка рекламы и других факторов критическим вещателям сложно выживать только за счет доходов от рекламы.



Организация заявила, что еще одной целью изменений является расширение и дальнейшее ужесточение административного контроля Комиссии по коммуникациям над независимыми вещательными СМИ.



Часть проблемы заключается в том, что это минимизирует роль механизма саморегулирования и расширяет роль Комиссии по коммуникациям в том, что касается жалоб на фактическую точность, посягательство на частную жизнь и других вопросов. «Это означает, что де-юре механизм саморегулирования остается в силе, но де-факто его функция передается Комиссии по коммуникациям», — отметила TI-Грузия.



Второй пакет поправок также расширяет требования, касающиеся фактической точности, справедливости и беспристрастности. «Это положение фактически предоставляет Комиссии по коммуникациям полномочия вмешиваться в редакционную политику вещателя, что в итоге приводит к цензуре или самоцензуре», — заявила организация.



Организация раскритиковала введение цензуры и контроля контента, которые будут возложены на Комиссию по коммуникациям (ComCom), учреждение, которое, как подчеркнула TI-Грузия, «неоднократно демонстрировало свою предвзятость в пользу властей и в ущерб независимым СМИ».



Ограничение свободы выражения мнений под предлогом «защиты частной жизни» — еще одна проблема, выявленная TI-Грузия. Она также отметила, что поправки вводят специальное положение, которое якобы направлено на защиту «неприкосновенности частной жизни». Однако на самом деле его положения «чрезмерно расплывчаты и могут служить основанием для неоправданных ограничений свободы выражения мнений вещателя».



Поправки, ограничивающие возможности вещательных СМИ, особенно журналистских расследований, делать видео- и аудиозаписи, по сути, лишают их функции, согласно оценке организации.



Еще одна цель предлагаемых поправок, по заявлению организации, — «создать благоприятные условия для российской и антизападной пропаганды и дезинформации». Организация утверждает, что, «ослабив или полностью удалив» независимые вещательные телеканалы, правительство позволит контролируемым государством каналам, которые известны распространением антизападной риторики, доминировать в медиапространстве. «До сих пор часть общества, критикующая власть, могла уравновесить антизападные и пророссийские нарративы, распространяемые контролируемыми государством каналами, с помощью резко антироссийского контента критических СМИ. Отныне доступ к альтернативным и критическим комментариям будет существенно ограничен», — предупреждает организация.





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