

Кобахидзе: Мы должны войти в каждое село без исключения, чтобы оказать помощь населению на местах

26.02.2025 15:56





«Эвакуация менее актуальна, как мера вмешательства, однако мы должны войти в каждое село без исключения, чтобы оказать помощь населению на местах. Это план, который мы наметили», — заявил журналистам в селе Шрома премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, необходимо расчистить дороги в селах, и в этом направлении ведется активная работа.



«На самом деле, в случае с этими селами необходимо провести точно такую же работу, как и в случае с селом Шрома, необходимо расчистить дорогу, и работа над этим будет проведена. Есть случаи, когда расчистить дорогу за один день не представляется возможным, и тогда спасатели и представители Сил обороны будут заходить в соответствующие населенные пункты альтернативными способами, чтобы оказать населению соответствующую помощь. Эвакуация менее актуальна, как мера вмешательства, однако мы должны войти в каждое село без исключения, чтобы оказать помощь населению на местах. Это план, который мы наметили», — сказал премьер-министр.





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