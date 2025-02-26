

Папуашвили: В Гурии уже восстановлена связь со многими селами, ведутся работы по расчистке

26.02.2025 16:40





[В Гурии] уже восстановлена связь со многими селами, ведутся работы по расчистке. Тем, у кого есть потребности, в том числе связанные с различными первоочередными вопросами, будет оказана соответствующая помощь, - заявил журналистам председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, премьер-министр находится на месте и лично руководит процессом.



«Что касается стихии, общественность, в том числе на местах, видит, что идут интенсивные работы по расчистке для устранения перебоев в коммуникации, вызванных сильным снегопадом. Премьер-министр находится на месте, в Гурии. Однако вы знаете, что и в других регионах сильные снегопады, но не таких масштабов, как в Гурии. Премьер-министр находится на месте и лично руководит этим процессом. Положение осложняется тем, что снег не прекращается, требуются повторные работы по расчистке, работа в таких условиях трудна. Вы знаете, что со многими селами уже восстановлена связь, ведутся работы по расчистке. Тем, у кого потребности, в том числе связанные с различными вопросами первичного назначения, она будет предоставлена. Наряду с пожарными-спасателями в этом процессе задействованы подразделения полиции и Минобороны. А также врачи, которые интенсивно работают. Весь процесс под контролем, проводятся необходимые работы.



Наряду с этим, уже в который раз мы видим, что когда необходимо единство общества и концентрация на деле, в этот самый момент мы видим оппозицию, ее медиа и НПО, которые наносят удар в спину грузинскому обществу. Распространяя откровенно ложную информацию, пытаются посеять панику и внести растерянность в общество, еще больше обременяя и раздражая общественность при и без того сложном эмоциональном фоне, что не вписывается ни в какие медийные и человеческие стандарты. Мой вчерашний комментарий также был использован спекулятивно. Цель ясна — использовать все подобные случаи в политических целях», - сказал Шалва Папуашвили.





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