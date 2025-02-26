

Германия не возобновит научное сотрудничество с Грузией

26.02.2025 16:50





Германия не возобновит научное сотрудничество с Грузией. Об этом заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.



«Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества, включая мобильность студентов, исследования и участие Грузии в программах ЕС - из-за ограничений Грузией академической свободы и приостановления вступления в ЕС», — пишет Петер Фишер.



По его словам, грузины, обучавшиеся в немецких университетах — в основном с помощью немецких стипендий — поймут всю значимость этой потери.



«Текущее финансирование, выделенное Грузии Федеральным министерством образования и исследований Германии в размере почти 1 миллиона евро остается без изменений. Также это пока не касается наших программ стипендий, включая программу DAAD, но Германия с сожалением наблюдает и рассматривает все аспекты своих отношений с Грузией», — отмечает посол Германии в Грузии.





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