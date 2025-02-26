

Саломе Зурабишвили публикует план новых выборов

26.02.2025 17:36





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили публикует в соцсети план новых выборов.



Саломе Зурабишвили разместила на своей странице пост с подписью: план — новые выборы, который выглядит следующим образом:



1. Установление условий проведения выборов;

2. Подготовка избирательных комиссий и «армии» наблюдателей;

3. Защита новых выборов от фальсификаций при участии международных партнеров;

4. Координация среди политических сил для новых выборов;

5. Единая избирательная программа – «Грузинская хартия» и ее приоритеты: освобождение политзаключенных, отмена «российских законов», восстановление справедливого суда.





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