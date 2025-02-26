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Грузия остается частично свободной страной - Freedom House
26.02.2025 17:39
Согласно отчету Freedom House, Грузия остается частично свободной страной.
Согласно докладу организации «Свобода в мире 2025», Грузии присвоено 55 баллов из 100. Организация дала Грузии оценку 21 из 40 в плане политических прав и 34 из 60 в плане гражданских свобод.
По сравнению с прошлым годом показатель свободы Грузии ухудшился на 3 балла.
Freedom House пишет, что глобальная свобода испытывает откат уже 19-й год подряд.
Согласно докладу организации, в 2024 году выборы прошли в 65 странах и территориях. Большинство состоявшихся выборов сопровождались избирательными манипуляциями и насилием.
«Насилие во время протестных акций, связанных с выборами, было широко распространено в 11 странах, в том числе, Грузии и Мозамбике, где силы безопасности применили против демонстрантов непропорциональную силу», — говорится в отчете.
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