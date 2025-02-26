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NED столкнулся с ограничением доступа к средствам, выделенным Конгрессом США


26.02.2025   18:16


По информации Национального фонда за демократию, фонду ограничили доступ к средствам, выделенным Конгрессом, поэтому он приостанавливает почти всю свою деятельность.

Согласно заявлению, впервые за 40-летнюю историю организации она не выполнила свои обязательства и была вынуждена приостановить поддержку почти 2000 партнеров по всему миру.

В заявлении фонда отмечается, что 9% его финансирования поступает от Конгресса и не считается иностранной помощью, однако финансирование было прекращено без объяснения причин.

Согласно заявлению, Государственный департамент США приостановил небольшое финансирование Национального фонда в поддержку демократии в рамках указа об иностранной помощи.

«Национальный фонд в поддержку демократии — одна из самых эффективных организаций в своей сфере, направляющая 83 цента с каждого доллара на борьбу с коррупцией, содействие открытому правительству и поддержание верховенства закона. Эти усилия не только укрепляют местные сообщества, но и создают равные условия для американского бизнеса и работников. Когда люди во всем мире живут в условиях свободы, они могут создавать более процветающие общества, что делает Америку более безопасной и конкурентоспособной. Мандат Конгресса основан на давней двухпартийной приверженности поддержке свободы во всем мире. Важно, чтобы мы смогли получить доступ к финансированию, чтобы как можно скорее возобновить поддержку наших партнеров», — говорится в заявлении.


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