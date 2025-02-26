

Число сторонников «Закона о непризнании грузинского кошмара» возросло до 6

26.02.2025 20:06





Число соавторов «Акта о непризнании грузинского кошмара» возросло до 6, сообщает известный журналист Алекс Рауфоглу. Законопроект H.R. 243, который призван «не допустить признания со стороны США Бидзины Иванишвили или какого-либо правительства Грузии, управляемого Бидзиной Иванишвили», был внесен в нижнюю палату Конгресса США (Палату представителей — ред.) председателем Хельсинкской комиссии, конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном.



Первоначально у законопроекта был только один соавтор — конгрессмен Стивен Коэн. Теперь же его сторонники:



Майкл Тернер (Республиканская партия)

Ллойд Доггетт (Демократическая партия)

Майкл Лоулер (Республиканская партия)

Эммануэль Кливер (Демократическая партия)

Стив Коэн (Демократическая партия)

Джимми Панетта (Демократическая партия)

Кроме всего прочего закон признает Саломе Зурабишвили единственным законным президентом Грузии до проведения свободных и справедливых выборов.





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