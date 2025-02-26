

Георгий Вашадзе: На столе ничего, кроме освобождения политзаключенных и новых выборов по новым правилам

26.02.2025 20:13





Мы понимаем, что в Европе, в западных странах большая геополитическая турбулентность из-за Украины и многих других вопросов, но Запад выйдет из всего этого гораздо сильнее, чем был до сих пор, а это означает еще большие гарантии победы грузинского народа, - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе после встречи лидеров оппозиции с европарламентарием Расой Юкнявичене.



По словам Вашадзе, резолюция Совета Европы заложила основу для требования проведения новых выборов в Грузии.



«От политики непризнания до требования новых выборов - резолюция Совета Европы заложила эту основу на встрече министров иностранных дел. Единственный мессидж, который мы слышали, - новые выборы, причем он был очень четкий, чего раньше не было.



Вторая важная часть - мы понимаем, что в Европе и западных странах большая геополитическая турбулентность из-за Украины и многих других вопросов, новый зонтик безопасности, новая безопасность, новые экономические модели. Но мы должны четко сказать, что Запад выйдет из этого еще более сильным, чем был до сих пор, что означает еще большие гарантии победы наших демократических сил и грузинского народа.



Чего конкретно нам следует ожидать - в Германии новое правительство, которое поддерживает сильную Европу, поддерживает четко демократическую Европу, что очень важно. Мы должны ожидать, что, наряду с нашей единой позицией - ничего, кроме освобождения политзаключенных и новых выборов по новым правилам, не рассматривается, ничего другого на столе не лежит - будет еще более твердая и четкая поддержка со стороны наших партнеров, будь то двусторонние санкции, прямое давление на самопровозглашенный авторитарный режим или другие шаги, которые мы обсуждали, но не можем открыто и публично говорить.



В итоге, я думаю, что и мы, и Европа станем сильнее, а что касается обрусевших, то их место будет в другом месте», - заявил Георгий Вашадзе.





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