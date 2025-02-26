

Пророссийского Додика приговорили в Боснии к году тюрьмы и запрету на политическую деятельность

26.02.2025 20:28





Суд в Боснии и Герцеговине в среду приговорил пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика к одному году заключения и запретил ему заниматься политической деятельностью в течение шести лет за его сепаратистские действия.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dnevni avaz.



Суд в Сараево вынес свое знаковое решение после годового судебного процесса против Додика. Его обвиняли в неповиновении решению международного чиновника Кристиана Шмидта, который наблюдает за миром в балканской стране.



Додик и его адвокаты не присутствовали в суде во время вынесения приговора. Додик заявил, что не подчинится любому приговору, и пригрозил "радикальными ответными мерами", включая возможное отделение от остальной части страны Республики Сербской – управляемого сербами образования в Боснии.



Это приговор первой инстанции, который пока не вступил в законную силу.



В своей первой реакции на приговор Додик сказал, что не волнуется, и пережил и более сложные ситуации.



Тысячи сторонников Додика приехали со всего региона, чтобы принять участие в митинге в главном городе Сербской Республики Баня-Лука во вторник вечером.



Многие сербы говорят, что Шмидт не имеет законных полномочий, поскольку его назначение не было одобрено Совбезом ООН.



Додик, продвигающий политику сепаратизма, находится под санкциями США и Британии из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине.



После февраля 2022 года он неоднократно встречался с Владимиром Путиным в России. Семья Додика попала под санкции США в прошлом году.





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