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Зеленский: У Трампа будет много проблем с Путиным
26.02.2025 20:30
Президент Владимир Зеленский говорит, что разделяет стремление американского президента Дональда Трампа закончить войну в Украине, но считает, что это будет проблематично из-за позиции российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, 26 февраля.
«Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну», — сказал Зеленский.
Он также прокомментировал сроки завершения войны в Украине. По словам Зеленского, «войну надо было закончить еще вчера», но «если мы не смогли, сейчас мы должны сосредоточиться, чтобы закончить без всякой возможности вернуть войну».
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