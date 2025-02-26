

Встреча руководителей дипломатии ЕС и США в Вашингтоне отменена

26.02.2025 21:11





Ожидаемая встреча главы дипломатии ЕС Каи Каллас с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне была отменена. Об этом стало известно Euronews, сообщил его корреспондент Хорхе Либорейро.



Каллас уже находится в столице США. Она встретится с представителями Палаты представителей и Сената, а также выступит на двух различных мероприятиях.



Причины, по которым была отменена встреча Каллас и Рубио, пока неизвестны.



Ранее сообщалось, что Каллас планировала обсудить на встрече с Рубио роль ЕС и Украины в будущих мирных переговорах.



Между тем лидеры ЕС в среду заслушали информацию от президента Франции Эмманюэля Макрона о его переговорах с президентом США Дональдом Трампом.



Напомним, что во время встречи с Макроном 24 февраля Трамп поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут предоставить им определенную поддержку.





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