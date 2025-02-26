

Текст «Соглашения об ископаемых» между Украиной и США

26.02.2025 21:15





"Европейская правда" публикует финальный текст так называемого "Соглашения о ископаемых" – межправительственной договоренности, которую должны подписать на этой неделе Украина и США.



О завершении переговоров официально сообщил в среду премьер-министр Денис Шмигаль, который также сообщил, что есть договоренность с США воплотить ключевое условие Украины – вспомнить в соглашении о связи с гарантиями безопасности.



Еще одна важная деталь: документ удалось сформулировать в виде, не требующем ратификации в ВР. Однако впереди – еще более важные переговоры.



Главное юридическое обязательство Украины – начать переговоры с США о более детальном соглашении, которое будет регулировать деятельность так называемого "Инвестиционного фонда восстановления" – двусторонней структуры, которую должны создать Украина и США.



За последние дни украинской переговорной команде удалось полностью изменить тональность документа по сравнению с многочисленными предыдущими предложениями США, поэтому документ в нынешней редакции не только позволит Трампу говорить о его умении достигать быстрых соглашений, но и действительно поможет и международной стабильности.



И главное – он выгоден также Украине.



По данным источников, потенциально возможно внесение точечных изменений (в частности, смена подписантов), но основные положения уже согласованы.



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Двухстороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;



Учитывая, что американский народ желает инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину;



Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и длительному партнерству между их двумя народами и правительствами;



Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который внесла Украина в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;



Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина желают обеспечить, чтобы те государства и другие лица, действовавшие враждебно против Украины в конфликте, не получили выгоды от восстановления Украины после прихода длительного мира;



Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины (каждое из которых - "Участник") заключают это Двустороннее соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления с целью углубления партнерства между Соединенными Штатами Америки и Украиной, как изложено в настоящем документе.



Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки с целью достижения длительного мира в Украине намерены создать Инвестиционный фонд восстановления (Фонд), создав партнерство в Фонде через общую собственность, которая будет определена Соглашением о Фонде. Совместная собственность будет учитывать фактические взносы участников, как определено в разделах 3 и 4. Управление Фондом будет осуществляться совместно представителями Правительства Украины и Правительства Соединенных Штатов Америки. Более подробные условия управления и деятельности Фонда будут изложены в дальнейшем соглашении (Соглашение о Фонде), которое будет согласовано в переговорах сразу после заключения этого Двустороннего соглашения. Максимальный процент владения собственным капиталом и финансовыми интересами Фонда, принадлежащего Правительству Соединенных Штатов Америки, а также полномочия представителей Правительства Соединенных Штатов Америки по принятию решений будут в пределах, разрешенных действующим законодательством Соединенных Штатов.



Ни один из Участников не будет продавать, передавать или иным образом прямо или косвенно отчуждать какую-либо часть своей доли в Фонде без предварительного письменного согласия другого Участника.



Фонд будет собирать и реинвестировать доходы, вносимые в Фонд, за вычетом расходов, понесенных Фондом, и будет зарабатывать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, имеющихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), как определено в разделе.



Правительство Украины будет вносить в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, имеющихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), определенных как месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти и природных материалов. активов (таких как терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура) с согласия обоих Участников, как может быть дополнительно описано в Соглашении о Фонде. Чтобы избежать сомнений, такие будущие источники поступлений не включают нынешние источники поступлений, уже входящие в состав общих доходов бюджета Украины. Временные рамки, объем



Европейская правда

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