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Учебный процесс приостановлен в школах Аджарии, Гурии, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети


27.02.2025   10:28


Учебный процесс приостановлен в школах Аджарии, Гурии, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Информацию об этом распространяет Министерство образования Грузии.

По данным ведомства, обучение частично проводится в общеобразовательных учреждениях Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети и Шида Картли.

«По инициативе министерства образования, науки и молодежи представители образовательных ресурсных центров и школьного сообщества в масштабе Грузии, в координации с соответствующими ведомствами, активно участвуют в решении проблем, вызванных сильным снегопадом.

Со дня ухудшения погоды министерство обеспечило создание внутренней координационной группы - представители общеобразовательных ресурсцентров и школьных сообществ активно координируются как с Министерством образования, науки и молодежи Грузии, так и со всеми соответствующими ведомствами на местном уровне.

При участии образовательных ресурсных центров представители школьного сообщества объединились и в рамках своих возможностей оказывают различную помощь населению.

На данном этапе учебный процесс приостановлен в школах Аджарии, Гурии, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Учеба частично идет в общеобразовательных учреждениях Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети и Шида Картли.

В сотрудничестве с Министерством обороны, в целях оказания содействия Силам обороны Грузии в устранении проблем, вызванных обильным снегопадом, и в процессе оказания помощи пострадавшему населению, в публичных школах выделены соответствующие помещения для военнослужащих.

После улучшения погоды и завершения процесса очистки дорог Министерство образования, науки и молодежи Грузии проведет соответствующий мониторинг для изучения инфраструктурных потребностей школ с целью обеспечения безопасной образовательной среды для учащихся.

Школы обеспечат информирование родителей учащихся о компенсации пропущенных учебных часов», — говорится в информации.


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