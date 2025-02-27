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Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО и допустил, что из-за него началась война
27.02.2025 10:36
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках будущего соглашения о "прекращении войны" в Украине исключает возможность ее членства в НАТО. Об этом он сказал на заседании своего кабинета в среду, 26 февраля, сообщает "Европейская правда".
На вопрос о том, на какие уступки должна пойти Украина в будущем урегулировании, Трамп сказал, что "о НАТО можно забыть".
"Я думаю, что, возможно, именно из-за этого все и началось", – добавил он.
Трамп также отметил, что основные гарантии безопасности Украины должны давать европейские страны, одновременно отметив роль Вашингтона в экономическом восстановлении.
По словам Трампа, он не собирается давать Украине "гарантий безопасности, которые выходят за пределы чего-то значительного".
"Мы попросим Европу сделать это, потому что речь идет о Европе, которая является их ближайшим соседом. Но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо", – добавил он.
Американский президент и ранее говорил, что причиной полномасштабного вторжения России в Украину якобы стал Альянс, а именно – обещание, что Украина когда-то станет его членом.
Перед этим министр обороны США Пит Гегсет также исключил членство Украины в НАТО как часть "мирного урегулирования" войны.
Украина тем временем продолжает настаивать, что не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом Альянсе.
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