

Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО и допустил, что из-за него началась война

27.02.2025 10:36





Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках будущего соглашения о "прекращении войны" в Украине исключает возможность ее членства в НАТО. Об этом он сказал на заседании своего кабинета в среду, 26 февраля, сообщает "Европейская правда".



На вопрос о том, на какие уступки должна пойти Украина в будущем урегулировании, Трамп сказал, что "о НАТО можно забыть".



"Я думаю, что, возможно, именно из-за этого все и началось", – добавил он.



Трамп также отметил, что основные гарантии безопасности Украины должны давать европейские страны, одновременно отметив роль Вашингтона в экономическом восстановлении.



По словам Трампа, он не собирается давать Украине "гарантий безопасности, которые выходят за пределы чего-то значительного".



"Мы попросим Европу сделать это, потому что речь идет о Европе, которая является их ближайшим соседом. Но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо", – добавил он.



Американский президент и ранее говорил, что причиной полномасштабного вторжения России в Украину якобы стал Альянс, а именно – обещание, что Украина когда-то станет его членом.



Перед этим министр обороны США Пит Гегсет также исключил членство Украины в НАТО как часть "мирного урегулирования" войны.



Украина тем временем продолжает настаивать, что не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом Альянсе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





