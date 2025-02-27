

Десятки делегатов покинули заседание Совета ООН по правам человека во время выступления России - СМИ

27.02.2025 10:39





Десятки делегатов покинули заседание Совета ООН по правам человека во время выступления России - СМИ

Десятки высокопоставленных чиновников, в том числе послы Франции, Германии и Великобритании, покинули заседание Совета ООН по правам человека в Женеве во время выступления России в знак поддержки Украины, сообщает агентство Reuters в среду.



"Наша поддержка Украины является железной. Мы хотим видеть справедливый и прочный мир в соответствии с уставом ООН", - заявил посол Великобритании в ООН и Всемирной торговой организации Саймон Мэнли (Simon Manley). "Украина должна быть за столом переговоров", - добавил он.



Отмечается, что делегаты вышли из зала заседаний, как только речь представителя РФ началась.



"Если мы не отреагируем на то, что произошло с Украиной, мы откроем дверь к распаду фундаментальных принципов, на которых была основана ООН", - заявил посол Франции Жером Боннафонт (Jerome Bonnafont).



США не представлены в Совете по правам человека ООН после решения президента США Дональда Трампа выйти из этого органа, который является единственной межправительственной организацией, защищающей права человека.



Как сообщает агентство, в своем выступлении на Совете заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обвинил Украину в "грубом нарушении фундаментальных прав человека", обвинив ее в русофобии. "Обеспечение прав и свобод человека несовместимо с двойными стандартами", - добавил Вершинин.



В ответ представительница Украины раскритиковала Россию за пренебрежение международным правом.



"Агрессор должен быть наказан, агрессия не должна быть вознаграждена", - заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.



После своего выступления она заявила агентству Reuters, что не должно быть двусторонних переговоров с Россией.



"ЕС должен присутствовать и США. Ничего об Украине без Украины", - сказала она, добавив, что Украина нуждается в четких гарантиях безопасности.





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