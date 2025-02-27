

«Сильная Грузия» арендует тракторы для отправки в регион Гурия

27.02.2025 11:58





Коалиция «Сильная Грузия» арендует тракторы JCB у частных лиц и компаний для отправки в регион Гурия с целью оказания помощи населению и очистки дорог от снега. Указанное заявление распространяет коалиция «Сильная Грузия».



По сведениям коалиции, арендованная техника уже вошла в регион. Начата мобилизация и дополнительной техники.



«В Озургети уже третий день работает чрезвычайный штаб «Сильной Грузии», осуществляющий распределение добровольцев и гуманитарной помощи по адресам, поступающим на горячую линию.



В работы по ликвидации последствий стихии в Озургети и Ланчхути лично принимают участие лидеры коалиции Алеко Элисашвили, Вахтанг Сургуладзе, Георгий Сиоридзе и Ладо Квилория, вместе с членами местной организации и добровольцами.



Горячая линия штаба работает 24/7.



Тел.: 599 93 84 84



577 50 30 09»,- говорится в заявлении коалиции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





