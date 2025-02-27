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«Сильная Грузия» арендует тракторы для отправки в регион Гурия
27.02.2025 11:58
Коалиция «Сильная Грузия» арендует тракторы JCB у частных лиц и компаний для отправки в регион Гурия с целью оказания помощи населению и очистки дорог от снега. Указанное заявление распространяет коалиция «Сильная Грузия».
По сведениям коалиции, арендованная техника уже вошла в регион. Начата мобилизация и дополнительной техники.
«В Озургети уже третий день работает чрезвычайный штаб «Сильной Грузии», осуществляющий распределение добровольцев и гуманитарной помощи по адресам, поступающим на горячую линию.
В работы по ликвидации последствий стихии в Озургети и Ланчхути лично принимают участие лидеры коалиции Алеко Элисашвили, Вахтанг Сургуладзе, Георгий Сиоридзе и Ладо Квилория, вместе с членами местной организации и добровольцами.
Горячая линия штаба работает 24/7.
Тел.: 599 93 84 84
577 50 30 09»,- говорится в заявлении коалиции.
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