

В Ланчхутский, Чохатаурский и Озургетский муниципалитеты добавлены медицинские бригады

27.02.2025 12:36





Министерство здравоохранения Грузии в чрезвычайном режиме в полном объеме обеспечивает предоставление медицинского обслуживания, мы выезжаем к каждому пациенту и удовлетворяем те медицинские нужды, которые необходимы нашему населению, - указанное заявление сделал глава департамента медицинского обеспечения Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Амиран Гогитидзе.



По его словам, «бригады скорой помощи работают в круглосуточном режиме для того, чтобы ни один из граждан не остался без медицинского обслуживания».



«Мы добавили экипажи скорой помощи в Ланчхутский, Чохатаурский и Озургетский муниципалитеты, мобилизованы кареты скорой помощи и реанимобили высокой проходимости в Озургетском муниципалитете для того, чтобы осуществлять доставку пациентов, находящихся в критическом состоянии, в соответствующие медицинские учреждения. Прибыли группы парамедиков, которые работают на разных локациях и предоставляют населению обслуживание первой неотложной помощи и медикаменты», - заявил Гогитидзе.



По его словам, министерство здравоохранения также мобилизовала фармацевтические компании для обеспечения бесперебойной доставки медикаментов для населения.





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