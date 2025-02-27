

Американский закон FARA является довольно грубым и нуждается в доработке - Кобахидзе

27.02.2025 13:17





Надеюсь, в парламенте он будет доработан и войдет в соответствие со стандартами защиты прав человека, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, американский закон FARA является довольно грубым и нуждается в доработке и приведении в соответствие со стандартами по защите прав человека.



«Вы знаете мое отношение к закону «FARA ». Это довольно грубый закон. Я хочу выразить надежду, что в парламенте он будет доработан и войдет в соответствие со стандартами защиты прав человека. Его инициирование в первичном варианте, разумеется, было верным, однако он нуждается в доработке и приведении в соответствие со стандартами по защите прав человека. Это, естественно, дело парламента», – заявил премьер.





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