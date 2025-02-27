

Новый законопроект «Мечты» - «контрольный выстрел» против вещателей

27.02.2025 13:18





«Грузинская мечта» запрещает финансирование вещателей из-за рубежа, что еще больше осложнит положение критических телеканалов, которые и без того находятся в кризисе.



Представители критических телеканалов заявляют, что, хотя в настоящее время доля иностранного финансирования в их доходах незначительна, репрессивные законодательные изменения «Мечты» лишают их возможности выживать за счет помощи доноров в будущем.



Что запрещает «Грузинская мечта»



Запрет на иностранное финансирование для телевидения и радио предусматривается изменениями в законе о вещании, которые подготовила «Грузинская мечта».



Согласно запланированным изменениям, «запрещено прямое или косвенное финансирование (денежное или в любой другой материальной форме) вещателей от иностранных сил (за исключением коммерческой рекламы, телемагазинов, спонсорства и размещения продуктов или услуг в программе). Также запрещено приобретение услуг у вещателя иностранными силами (за исключением коммерческой рекламы и размещения продуктов) и/или прямое или косвенное финансирование или софинансирование подготовки программы и/или ее трансляции.



Также «недопустимо получение прямого или косвенного финансирования в обмен на размещение социальной рекламы».



Под «иностранной силой» понимаются:



• субъекты, входящие в систему государственной власти иностранного государства;

• физические лица, не являющиеся гражданами Грузии;

• юридические лица, не зарегистрированные в Грузии;

• «любая организационная форма (включая фонды, ассоциации, корпорации, союзы или другие виды организаций) или объединение лиц, учрежденное на основании права иностранного государства и/или международного права».



Обоснование «Грузинской мечты»



По словам авторов законопроекта, депутатов от «Грузинской мечты», ограничение иностранного финансирования необходимо, так как: «информация, распространяемая вещателями, обладает высокой степенью достоверности и может значительно влиять на формирование общественного мнения. Поэтому необходимо на законодательном уровне ограничить получение финансирования от иностранных сил».



Представители критических телеканалов считают, что «грузинская мечта» делает это на опережение. По их мнению, причина в том, что после того как в ЕС появилась инициатива о передаче 100 миллионов евро, предназначенных для грузинского правительства, гражданскому обществу, возникла теоретическая возможность, что часть этих средств могла быть направлена на поддержку СМИ.



Георгий Таргамадзе, экс-соратник Аслана Абашидзе и заместитель генерального директора телеканала «Формула», отметил:



— «Это контрольный выстрел в сторону критических телеканалов, которые и так находятся в тяжелом положении. Фактически, законопроект направлен на уничтожение всех потенциальных ресурсов, которые могли бы хотя бы минимально поддержать эти каналы в условиях финансового кризиса».



Нино Джангирашвили, директор телекомпании «Кавкасия», заявила, что «этими изменениями «Грузинская мечта» запрещает телеканалам не только иностранные гранты, но и почти любые виды отношений с иностранцами. Таким образом, «Мечта» открыто говорит и так находящимся на грани закрытия каналам, что они должны умереть».



Нодар Меладзе, глава информационной службы «ТВ Пирвели», добавил:



— «Цель этого очевидна — задушить медиа, которые могут получить финансирование от доноров в условиях кризиса».



«Продолжение российского закона»

Юрист «Мтавари Архи» Тамта Мурадашвили считает эти изменения «продолжением российского закона». По ее словам, цель изменений — «прекратить финансирование телеканалов и ограничить влияние западных доноров».



«Региональный альянс вещателей», в свою очередь, обращает внимание на запрет социальной рекламы, который лишит доходов региональные каналы, для которых такая реклама составляла значительную часть доходов.



Помимо запрета на иностранное финансирование, пакет законодательных изменений также предусматривает:



• Ограничение выражения позиций в новостных программах (кроме авторских);

• Право на ответ для лиц, в отношении которых выдвинуты обвинения в программе;

• Строгий стандарт подачи информации в условиях вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и т.д.



Представители критических СМИ заявляют, что «под прикрытием британского стандарта «Мечта» стремится ввести политическую цензуру».



Нино Джангирашвили считает, что изменения «закроют любые источники дохода и фактически задушат независимые телеканалы».



Натия Купрашвили, директор «Регионального альянса вещателей», видит в изменениях «механизм усиления самоцензуры», цель которого — «запугать журналистов и заставить их уйти из профессии».



«Грузинская мечта» заявляет, что изменения направлены на защиту от иностранного влияния. Однако «Международная прозрачность — Грузия» (TI) считает, что «изменения противоречат Конституции Грузии и международным правам человека».



TI утверждает, что «новые ограничения на иностранное финансирование лишат критические медиа возможности выживать в условиях ограниченного рекламного рынка».



Законопроект «Грузинской мечты» рассматривается критиками как попытка «душить критические медиа в условиях политического давления и цензуры». Закон уже вызвал широкую общественную дискуссию и негативные отклики со стороны международных организаций, что может повлиять на дальнейшие отношения Грузии с западными партнерами.





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