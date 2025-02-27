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Уходящий министр образования «вильнул хвостом» – Кобахидзе о решении Германии
27.02.2025 13:19
Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал решение Минобразования Германии прекратить расширение научного сотрудничества с Грузией «вилянием хвостом уходящего министра».
Как заявил ранее посол Германии Петер Фишер, это решение повлияет на студенческую мобильность и исследовательские программы между двумя странами, а также на участие Грузии в инициативах, финансируемых ЕС.
«Он уже уходящий министр образования, который вильнул хвостом перед тем, как покинуть пост. Мы надеемся, что, несмотря на нынешние обстоятельства, у нас в будущем будет максимально тесное сотрудничество с Германией. Вы знаете, как сильно портят дело конкретные бюрократы, включая нынешнего посла.
Реально, у Германии сегодня нет посла в Грузии, у них есть представитель радикальной оппозиции, ни как по другому посла Германии назвать нельзя.
Эта ситуация должна изменится. Мы крайне заинтересованы в восстановлении тесных отношений с Германией. Как только ситуация изменится, в том числе кадровые решения будут приниматься по-другому, сразу, мы думаем, у нас будет прогресс в отношениях», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Накануне, Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило возобновление научного сотрудничества с Грузией. По словам посла Германии в ЕС, это решение было принято «из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановления процесса ее вступления в ЕС».
«Грузины, которые учились в немецких университетах — в основном по немецким стипендиям — знают, какая это утрата», — отметил он, отметив, что решение повлияет на студенческую мобильность и исследовательские программы между двумя странами, а также на участие Грузии в инициативах, финансируемых ЕС.
Фишер пояснил, что нынешнее финансирование Германией грузинского образования, составляющее почти миллион евро, остается неизменным. Стипендии DAAD, которые в основном касаются выпускников, докторантов и постдокторантов, также пока остаются в силе. «Но Германия с сожалением наблюдает и пересматривает все аспекты отношений с Грузией», — добавил он.
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