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Зурабишвили предлагает наградить волонтеров Орденом Чести
27.02.2025 13:37
Пятый президент Грузии предлагает наградить Орденом Чести волонтеров, помогающим жителям страны в устранении последствий стихии. В социальной сети Facebook Саломе Зурабишвили написала:
«Эта страна в руках волонтеров! В это время выясняется, что они все еще штрафуют людей, которые протестуют и сталкиваются со всеми тяготами страны. Ничего, добро восторжествует, Пасха наступит, и настанет время для всех вас. Предлагаю наградить всех этих мирных борцов Орденом Чести! Это время наступит совсем скоро!
P.S. Некоторых «крепких спорт-парламентариев» борющихся со снегом там не было видно. Спасибо Буду (Зивзивадзе) и его семье за сохранение имиджа и достоинства спорта и спортсменов!» — пишет Зурабишвили.
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