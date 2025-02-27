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Евродепутат: оказывая помощь грузинам, мы способствуем сохранению сильного ЕС
27.02.2025 14:13
Литовский депутат Европарламента Раса Юкнявичене, находящаяся с визитом в Тбилиси, призвала страны Евросоюза оказывать помощь грузинскому народу.
В социальной сети X она написала:
«Я призываю столицы государств-членов Европейского Союза и Европейскую комиссию понять, что борьба грузинского народа за свободу является неотъемлемой частью европейского сопротивления агрессивной Российской империи.
Оказывая помощь грузинам, мы будем способствовать сохранению сильного Европейского Союза», — пишет Раса Юкнявичене.
Ранее европарламентарий встретилась с пятым президентом Грузии. По завершении встречи Саломе Зурабишвили опубликовала в соцсети пост:
«Встретилась с Расой Юкнявичене, чтобы обсудить дальнейший путь Грузии. Представлен план новых выборов, обеспечивающий демократический и прозрачный процесс. Благодарна за постоянную поддержку наших европейских партнеров на новых выборах».
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