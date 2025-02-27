

Евродепутат: оказывая помощь грузинам, мы способствуем сохранению сильного ЕС

27.02.2025 14:13





Литовский депутат Европарламента Раса Юкнявичене, находящаяся с визитом в Тбилиси, призвала страны Евросоюза оказывать помощь грузинскому народу.



В социальной сети X она написала:



«Я призываю столицы государств-членов Европейского Союза и Европейскую комиссию понять, что борьба грузинского народа за свободу является неотъемлемой частью европейского сопротивления агрессивной Российской империи.



Оказывая помощь грузинам, мы будем способствовать сохранению сильного Европейского Союза», — пишет Раса Юкнявичене.



Ранее европарламентарий встретилась с пятым президентом Грузии. По завершении встречи Саломе Зурабишвили опубликовала в соцсети пост:



«Встретилась с Расой Юкнявичене, чтобы обсудить дальнейший путь Грузии. Представлен план новых выборов, обеспечивающий демократический и прозрачный процесс. Благодарна за постоянную поддержку наших европейских партнеров на новых выборах».





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