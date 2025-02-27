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Евродепутат: оказывая помощь грузинам, мы способствуем сохранению сильного ЕС


27.02.2025   14:13


Литовский депутат Европарламента Раса Юкнявичене, находящаяся с визитом в Тбилиси, призвала страны Евросоюза оказывать помощь грузинскому народу.

В социальной сети X она написала:

«Я призываю столицы государств-членов Европейского Союза и Европейскую комиссию понять, что борьба грузинского народа за свободу является неотъемлемой частью европейского сопротивления агрессивной Российской империи.

Оказывая помощь грузинам, мы будем способствовать сохранению сильного Европейского Союза», — пишет Раса Юкнявичене.

Ранее европарламентарий встретилась с пятым президентом Грузии. По завершении встречи Саломе Зурабишвили опубликовала в соцсети пост:

«Встретилась с Расой Юкнявичене, чтобы обсудить дальнейший путь Грузии. Представлен план новых выборов, обеспечивающий демократический и прозрачный процесс. Благодарна за постоянную поддержку наших европейских партнеров на новых выборах».


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