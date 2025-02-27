

«Грузинская мечта» планирует реформировать систему управления театрами

27.02.2025 14:39





26 февраля несколько депутатов от «Грузинской мечты» и псевдооппозиционной «Силы народа» представили законопроект, предусматривающий изменение системы управления театрами. Согласно предлагаемым изменениям, существующая двухуровневая модель управления будет упразднена, а директорам профессиональных, государственных и муниципальных театров будут предоставлены единоличные управленческие полномочия. Должность художественного руководителя, отвечающего в настоящее время за творческую работу театра, будет упразднена.



Совмещение художественных и административных функций



Согласно действующему закону «О профессиональных театрах», управление делится на две части: художественный руководитель, который осуществляет творческое руководство, и директор театра, который решает административные, финансовые и технические вопросы. Однако в предлагаемом законопроекте говорится, что «такая форма управления театром не является гибкой и не может обеспечить решения современных задач».



Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые поправки предусматривают объединение двух вышеуказанных должностей и определение директора театра как единоличного руководителя театра, который будет осуществлять «творческую, финансовую, административно-техническую и организационную деятельность» театра.



Значительные изменения в назначениях и увольнениях



Согласно предлагаемому законопроекту, в действующей законодательной базе отсутствуют положения о назначении руководителей театров на конкурсной основе и четко не регламентированы процедуры увольнения. Проект также определяет возможность назначения директора театра на должность через конкурс, что «будет способствовать привлечению и заинтересованности талантливой молодежи и людей, работающих в этой сфере».



Одной из самых радикальных мер в предлагаемом законопроекте является немедленное увольнение всех действующих директоров государственных и муниципальных театров после вступления закона в силу.



Кроме того, в законопроекте указано, что «в профессиональном государственном театре, основанном министерством, директор театра назначается министром по его усмотрению. Министр также уполномочен назначать директора театра на основе конкурса или по представлению Рекомендательного совета и/или Художественного совета и/или отказаться от назначения предложенного ими кандидата и назначить директора по своему усмотрению».



Аналогично в профессиональном муниципальном театре директор театра назначается мэром муниципалитета по его усмотрению.



Согласно законопроекту:



• Уволенные директора, согласно новому положению, будут иметь 10 дней на то, чтобы подать заявление на вакантную • должность в том же театре и предоставить письменное согласие;

• Если лицо не выразило в установленный срок письменного согласия на назначение на вакантную должность в том же театре или вакантная должность в том же театре отсутствует, увольняемому лицу соответствующим театром выплачивается компенсация в размере 3-х месячного последнего должностного оклада.



Авторами законопроекта являются депутаты от «Грузинской мечты» и «Силы народа»: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Рати Ионатамишвили, Давид Матикашвили, Гурам Мачарашвили, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури, Виктор Джапаридзе, Созар Субари, Нодар Турдзеладзе, Ирма Заврадашвили, Леван Мачавариани, Рамина Берадзе, Ираклий Кирцхалия, Саломе Джинджолава, Торнике Берекашвили, Генриетта Цицава, Мамука Мдинарадзе.



Реакция оппозиции



Оппозиционные политики считают законопроект попыткой правящей команды ужесточить контроль над учреждениями, работающими в сфере культуры. Деа Метревели, член оппозиционной коалиции «Сильная Грузия», заявила, что изменения, которые будут внесены в деятельность театров, носят «репрессивный характер». По ее словам, изменения преследуют только одну цель: «максимально строго подчинить театры партийной вертикали режима». Метревели отметила, что «с учетом вышеперечисленных изменений мы видим своего рода карательную операцию, проводимую режимом против свободных грузинских театров, которые в последнее время заняли очень принципиальную и достойную позицию против насильственной и незаконной политики, проводимой режимом в стране».



После заявления премьер-министра «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса вступления в ЕС по всей стране начались проевропейские протесты. Активное участие в акциях протеста принимали театральные актеры и режиссеры.



Театр имени Васо Абашидзе объявил забастовку после того, как его актер Андро Чичинадзе был задержан по уголовному обвинению во время проевропейского митинга. 23 января грузинские актеры выступили со спектаклем, в котором опубликовали манифест и заявили о намерении вести борьбу за свободу в регионах Грузии. Они уже побывали в нескольких городах Грузии, включая Батуми, Кутаиси и Гори.





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