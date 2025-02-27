

Кобахидзе: В регионе Гурия население будет обеспечено продовольствием и необходимыми медикаментами

27.02.2025 15:17





В регионе Гурия население будет обеспечено продовольствием и необходимыми медикаментами – В регион будет доставлено около 10 000 единиц продовольственных пакетов, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, обеспечение продовольствием и медикаментами будет продолжено в постоянном режиме.



Вместе с тем, премьер отметил, что на данном этапе в регионе электроэнергия не подается до 10 000 абонентов, и в этом направлении будет продолжена активная работа.



«До понедельника энергия не подавалась, приблизительно, 35 000 абонентов, и это число сократилось до 10 000, то есть восстановительные работы проходят в интенсивном режиме. Главное, чтобы продолжались [работы]. До 10 000 абонентов, которые по сей день находятся без электричества и, разумеется, работы в данном направлении будут активно продолжаться.



Обеспечение продовольствием, обеспечение медикаментами – это будет продолжено в постоянном режиме. В регион будет доставлено до 10 000 единиц продовольственных пакетов. Население будет обеспечено продовольствием, необходимыми медикаментами. Бригады скорой помощи работают в бесперебойном режиме, без помех реагируют на вызовы. По всем направлениям мобилизованы штабы, главное, чтобы работы продолжались в интенсивном режиме,» – заявил Кобахидзе.





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