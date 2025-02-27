

Мдинарадзе: Ведутся интенсивные работы по немедленному устранению всех проблем в зоне стихии

27.02.2025 15:40





Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинардзе заявил, что в зоне стихии в Западной Грузии ведутся интенсивные работы для максимально оперативного устранения проблем.



По его словам, электроснабжение уже восстановлено для более чем пяти тысяч абонентов, и работа в этом направлении продолжается.



«Сегодня утром без электроэнергии оставались более 25 тысяч абонентов. «Energo-Pro Georgia» работает, и электроснабжение уже восстановлено для более чем пяти тысяч абонентов. Надеемся, что восстановление электроснабжения продолжится с такой же интенсивностью. Пока у нас остаются серьёзные проблемы в нескольких сёлах. Например, в Самтредиа, в районе Гормагали практически не было связи, так как из-за отсутствия электричества люди не могли даже зарядить телефоны. Один человек нуждался в диализе, его необходимо было эвакуировать, и наши представители смогли вывести его пешком. Это лишь один из примеров, но подобных проблем много. Однако ведётся интенсивная работа, чтобы все такие вопросы были устранены в кратчайшие сроки, и это, насколько возможно, успешно реализуется.



Конечно, процесс сопровождается большими трудностями, но, в конечном итоге, мы с ними справляемся. Также проблемы сохраняются в направлении Вани, в Сулори и нескольких сёлах. Например, возникли трудности с транспортировкой агрегатов весом до 30 тонн. Дополнительно привлекается техника, в этом нам помогает и Министерство инфраструктуры. Проблемы есть и в направлении Багдати, но там ведутся работы по расчистке. Насколько это возможно, электроснабжение тысячам людей восстанавливается в кратчайшие сроки.



Безусловно, остаются проблемы и серьёзные вызовы, но ведётся интенсивная работа, и я могу искренне похвалить региональную администрацию Имерети, так как у них хорошо налажен процесс управления», – заявил Мамука Мдинарадзе.







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