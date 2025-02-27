

Администрация Трампа приостанавливает более 90% иностранной помощи USAID - CNN

27.02.2025 15:43





Администрация Трампа приостанавливает более 90% иностранной помощи USAID. Об этом сообщает CNN на основании судебных документов.



В общей сложности было расторгнуто около 5800 контрактов USAID, в то время как более 500 остаются в силе. В то же время будут отменены еще 4100 из 9100 грантов Госдепартамента.



Кроме того, США планируют приостановить помощь зарубежным странам на сумму 60 миллиардов долларов.



По сообщению CNN, значительное сокращение иностранной помощи наносит удар по работе некоммерческих организаций и контракторов.



По информации американских СМИ, госсекретарь США Марко Рубио принял окончательное решение по каждому контракту в отдельности.







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