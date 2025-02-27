

Кобахидзе надеется, что новое правительство Германии возобновит научное сотрудничество с Грузией

27.02.2025 16:44





Премьер Ираклий Кобахидзе надеется, что новое правительство Германии пересмотрит решение о приостановке научного сотрудничества с Грузией.



«Уже уходящий министр образования напоследок вильнул хвостом. Мы надеемся, что, несмотря на создавшийся фон, у нас в будущем будет максимально тесное сотрудничество с Германией», — заявил Кобахидзе, указывая на то, что решение приняли еще до досрочных федеральных выборов в Германии 23 февраля, на которых Социал-демократическая партия Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем получила 16,4% голосов, уступив не только блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов под руководством Фридриха Мерца (28,5%), но и крайне правой «Альтернативе для Германии» (АдГ) (20,8%).



Кобахидзе полагает, что отношения Тбилиси и Берлина ухудшаются, в том числе, по вине действующего посла Германии в Грузии Петера Фишера. Премьер обрушился с критикой на немецкого дипломата.



«Вы знаете, как все портят отдельные бюрократы, включая нынешнего посла. На самом деле у Германии сегодня нет посла в Грузии, у них есть представитель радикальной оппозиции, никак иначе посла Германии не назовешь. Эту ситуацию необходимо изменить. Мы крайне заинтересованы в восстановлении тесных отношений с Германией. Как только ситуация изменится, в том числе кадровые решения будут приниматься по-другому, мы думаем, что у нас сразу будет прогресс в отношениях», — заявил Кобахидзе.



Накануне Петер Фишер объявил, что федеральное министерство образования Германии приостановило возобновление научного сотрудничества с Грузией, ссылаясь на проблемы с академической свободой и приостановление процесса вступления Грузии в ЕС.



Посол отметил, что это затронет студенческую мобильность и участие в европейских инициативах.





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