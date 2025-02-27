

TIG: С госслужбы уволены около 400 человек – лидируют ЮЛПП Минюста Грузии

27.02.2025 17:25





С госслужбы уволены Агентство Публичного реестра Минюста Грузии отказывает в регистрации «Независимому профессиональному союзу публичных служащих - 78-ая Статья Конституции», - информацию об этом распространяет НПО «Международная прозрачность - Грузия».



Как говорится в заявлении организации, в ноябре 2024 года представители до 20 разных государственных и публичных учреждений создали инициативную группу, целью которых было учреждение профессионального союза публичных служащих. По их информации, среди членов группы сотрудники Администрации президента, парламента, Конституционного суда, Национального банка, министерства экономики, различных ЮЛПП, входящих в состав Минюста, Службы доходов Минфина, несколько ЮЛПП министерства образования и науки, Тбилисской мэрии и городского собрания, различных муниципалитетов, Бюро публичной службы, Службы юридической помощи, а также разных публичных ведомств.



На сегодняшний день, по неуточненным данным, с публичной службы уже уволено около 400 человек.



По увольнениям с публичной службы лидируют ЮЛПП Минюста, в том числе Агентство Публичного реестра, Агентство пробации и Дом юстиции. По темпам увольнений их скоро догонят Минобороны и Тбилисская мэрия.



«Процесс реорганизации проходит в Минобороны и Тбилисской мэрии, где сотрудники уже получили уведомления о возможном увольнении.



Идет процесс ликвидации ЮЛПП – Исследовательский центр парламента Грузии, который должен завершиться 10 марта. Также проходит процесс ликвидации ЮЛПП – Бюро публичной службы, который завершится 1 апреля.



«Международная прозрачность - Грузия» активно вовлечена в процесс оказания правовой помощи бывшим публичным служащим:



На сегодняшний день в суд нами внесены иски от 11 уволенных с публичной службы; в процессе подготовки еще 8 исков; консультации проведены около 70 уволенным», - говорится в заявлении.около 400 человек – лидируют ЮЛПП Минюста Грузии





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