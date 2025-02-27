

В Батуми, в т. н. городке “Мечты”, произошло обрушение кровли корпуса, пострадал один человек

27.02.2025 19:28





В Батуми, в т. н. городке »Мечты», произошло обрушение части кровли двухэтажного корпуса, в результате чего пострадал один человек, он доставлен в клинику.



На место прибыла министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе, где ознакомилась со сложившейся ситуаций.



Как заявила в беседе с агентством »Интерпрессньюс» Нино Нижарадзе, в корпусе проживает 23 семьи, они будут переведены в безопасное место. По словам министра, здание было аварийным.



»Состояние здоровья пострадавшего является стабильным, мы не раз предлагали им покинуть здание. Мы окажем жителям корпуса надлежащую помощь. Здесь зарегистрировано 28 семей, но реально в корпусе находилось 23, мы переведем их. Мы предлагаем им перейти на съемные квартиры», - заявила министр.



Часть граждан выступает против того, чтобы покинуть здание, часть – требует возможности забрать личные вещи. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





