

Адвокат: Мзия Амаглобели выписана из „Вивамед“ и требует перевода в пенитенциарное учреждение

27.02.2025 19:28





Мзия Амаглобели по-прежнему находится в «Вивамед» – не знаю, что происходит, врачами она выписана, требует перевода, а пенитенциарная ее не переводит, - указанное заявление сделал адвокат учредителя изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели – Джуба Катамадзе.



Как отметил в беседе с агентством «Интерпрессньюс» Джуба Катамадзе, он сегодня посетил Амаглобели в клинике.



«Мзия по-прежнему в «Вивамед», я посетил ее там. Не знаю, что происходит, врачами она выписана, требует перевода, а пенитенциарная ее не переводит », - заявил адвокат.



Напомним, что вчера АМЮГ распространила информацию о том, что запланирован перевод Мзии Амаглобели из «Вивамед» в пенитенциарное учреждение.





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