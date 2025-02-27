

Гахария: Приостановка научного сотрудничества между Грузией и Германией является прямым результатом политики "Мечты“

27.02.2025 19:29





Приостановка научного сотрудничества между Грузией и Германией является прямым результатом политики "Мечты», стремящейся установить авторитарный контроль над университетами, - так лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария оценивает решение министерства образования и исследования Германии о приостановке научного сотрудничества между двумя странами.



Как пишет в социальной сети Гахария, грузинской молодежи в очередной раз приходится платить за сохранение власти почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвли, что отразилось в приостановке научного сотрудничества между Германией и Грузией.



«Грузинской молодежи в очередной раз приходится платить за сохранение Иванишвили своей власти. «Мечте» не хватило избиений молодежи, вышедшей на улицы для защиты своей свободы. Режим отнимает у них будущее и существующие возможности. К сожалению, приостановка научного сотрудничества между Грузией и Германией является прямым результатом политики "Мечты», стремящейся установить авторитарный контроль над университетами.



Мы благодарны нашим немецким партнерам за многолетнюю поддержку грузинских студентов и исследователей. Надеемся, все это временно. Несмотря на попытки режима ограничить молодежь, будущее Грузии в Европе»,- пишет Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





