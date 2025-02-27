

Двухлетняя программа поддержки гражданского общества стартовала в Грузии при финансовой поддержке ЕС

27.02.2025 19:29





Согласно информации, опубликованной на сайте Восточного партнерства ЕС, программа под названием «Реагирование для Грузии — решительное и активное гражданское общество для трансформации» началась 1 февраля этого года и завершится 31 января 2027 года. На финансирование проекта было выделено 1 568 328 евро.



Сообщается, что программа укрепляет устойчивость местного гражданского общества в регионах Грузии, позволяя им решать текущие проблемы и содействовать демократическому управлению и гражданской активности по всей стране.



Согласно заявлению, программа развивает сотрудничество между гражданским обществом, бизнесом, СМИ и простыми гражданами. Отмечается, что в целях поддержки гражданского общества и в соответствии с главной целью развития демократических ценностей в стране в 10 регионах Грузии были созданы центры гражданского общества как функциональная институциональная основа сектора.



Программа преследует две цели: 1. Укрепить связи между субъектами гражданского общества и другими заинтересованными сторонами, включая местный бизнес, средства массовой информации и широкую общественность, и подготовить их к конструктивному диалогу с правительством, когда позволят условия; 2. Укрепить институциональный потенциал местных субъектов гражданского общества, в частности, путем совершенствования их стратегий финансовой диверсификации и усилий по развитию связей с общественностью.



Проект охватывает 500 организованных групп в регионах, 3000 граждан в регионах и 50 субъектов предпринимательства по всей стране.















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